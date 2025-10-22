ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2025

Governo, Meloni: maggioranza italiani con noi, avanti a testa alta

Roma, 22 ott. (askanews) - "La storia recente ci ha dimostrato che non importa quante menzogne si raccontino, né di quali nefandezze ti si accusi, né quanto si tenti di metterti i bastoni fra le ruote. La maggioranza degli italiani, sempre più maggioranza, riconosce il lavoro serio, la buona fede e i risultati. E finché quella maggioranza sarà dalla nostra parte, noi andremo avanti con la testa alta e lo sguardo fiero, consapevoli della grande nazione che rappresentiamo, in Italia e all'estero, perché sempre più italiani possano essere fieri di noi e soprattutto, orgogliosi di essere italiani". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, concludendo le sue comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre.

