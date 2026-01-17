Governo, Meloni: lavoro a postura internazionale più ambiziosa

Tokyo, 17 gen. (askanews) - "Da almeno tre anni cerco di lavorare a una postura internazionale dell'Italia più ambiziosa, che sia in linea con il suo ruolo, che sia in linea con le sue potenzialità. Chiaramente, l'Unione europea, l'Europa, il Mediterraneo, gli Stati Uniti rimangono i nostri riferimenti essenziali, ma io penso che sia fondamentale lavorare a un ruolo di maggiore protagonismo anche su altri quadranti. Perché questo ci consente, particolarmente con le nazioni che si direbbe like-minded, con le nazioni affini, di affrontare molte questioni che sono fondamentali di fronte a una situazione internazionale complessa". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo.

"Noi cerchiamo una cooperazione che sia di alto valore aggiunto - ha detto la premier - e il rapporto con il Giappone nello specifico rientra in questo". "Il Giappone è per noi una nazione che nonostante la distanza geografica è molto affine, sia sui valori di riferimento sia anche sulle sfide che affronta. È una nazione con la quale la cooperazione avviene su materie che sono molto strategiche, è una cooperazione di alto valore aggiunto".