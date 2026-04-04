ULTIME NOTIZIE 04 APRILE 2026

Governo, la premier Meloni arrivata a Doha, vedrà emiro Qatar Al Thani

Doha, 4 apr. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Doha, in Qatar, per la seconda tappa della sua missione nei Paesi del Golfo, dopo la visita in Arabia Saudita dove ha incontrato dal Principe Ereditario e Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Durante la permanenza - riferiscono fonti di palazzo Chigi - è previsto un incontro con l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani.

Focus di questa missione la guerra in corso, il problema dello stretto di Hormuz ed la questione energia con le difficoltà di approvigionamento del greggio.

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