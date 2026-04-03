Governo, Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo

Roma, 3 apr. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, su proposta della quale ha firmato il decreto di nomina a ministro del Turismo di Gianmarco Mazzi, già sottosegretario di Stato per la Cultura. Meloni aveva assunto la carica ad interim del ministero dopo le dimissioni, il 26 marzo, di Daniela Santanchè.

Il nuovo ministro, deputato di Fdi, ha prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza, in qualità di testimoni, del segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti, e del consigliere militare del Presidente della Repubblica, generale Gianni Candotti.

Erano presenti inoltre Meloni, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.