Governo, Bonelli: Meloni festeggia ma italiani pagano sua propaganda

Milano, 4 set. (askanews) - "Giorgia Meloni festeggia, mentre gli italiani pagano il conto delle sue politiche disastrose sul piano economico e sociale: stipendi tra i più bassi d'Europa, energia tra le più care del continente, quasi 6 milioni di persone che hanno rinunciato alle cure sanitarie di cui avevano bisogno, povertà e pressione fiscale ai massimi livelli. Questa è la realtà dell'Italia, ben diversa dalla narrazione e dalla propaganda del Governo Meloni". Così Angelo Bonelli, parlamentare di AVS, a margine del flash mob organizzato davanti Palazzo Chigi.