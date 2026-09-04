ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2026

Governo, Bonelli: Meloni festeggia ma italiani pagano sua propaganda

Milano, 4 set. (askanews) - "Giorgia Meloni festeggia, mentre gli italiani pagano il conto delle sue politiche disastrose sul piano economico e sociale: stipendi tra i più bassi d'Europa, energia tra le più care del continente, quasi 6 milioni di persone che hanno rinunciato alle cure sanitarie di cui avevano bisogno, povertà e pressione fiscale ai massimi livelli. Questa è la realtà dell'Italia, ben diversa dalla narrazione e dalla propaganda del Governo Meloni". Così Angelo Bonelli, parlamentare di AVS, a margine del flash mob organizzato davanti Palazzo Chigi.

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