ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2026

Governatore Stefani: "Autonomia grande orgoglio per il Veneto"

Roma, 14 ott. (askanews) - "Abbiamo appena siglato l'intesa definitiva sull'Autonomia, ora manca solo l'ultimo passaggio parlamentare, a maggioranza assoluta. É un grande orgoglio per il Veneto, una riforma che porta trasparenza, responsabilità, che permette di avvicinare l'elettore all'eletto. Una riforma di cui il nostro territorio ha assolutamente bisogno e che porteremo fino in fondo". Lo ha detto il presidente del Veneto, Alberto Stefani, lasciando Palazzo Chigi dopo che il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha approvato in via definitiva gli schemi di intesa tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

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