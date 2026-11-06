ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Governatore California commuta in ergastolo 548 condanne a morte

Los Angeles, 6 nov. (askanews) - In California non ci saranno più detenuti nel braccio della morte. Il governatore democratico Gavin Newsom ha annunciato che commuterà in ergastolo, senza però possibilità di libertà condizionata, tutte le condanne a morte dello Stato. Sono 548 le persone in attesa della pena capitale a cui verrà risparmiata la vita.

"Ho deciso di esercitare il mio potere costituzionale di clemenza. Dopo quasi 30 anni di vita pubblica, ho compreso i limiti di quello che un governo può giustamente realizzare", ha scritto Newsom in una lettera diffusa dai media. "Adotto questa misura perché credo fermamente che l'uccisione decisa dallo Stato sia incompatibile con i valori della California, mini le fondamenta del nostro sistema giuridico e sminuisca ciascuno di noi" ha aggiunto.

L'ultima esecuzione avvenuta in California risale al 2006, la decisione scatenato il dibattito tra difensori e oppositori della pena capitale.

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