Gorno Tempini (Cdp): finito tempo dei tassi bassi, tenere barra dritta

Milano, 15 ott. (askanews) - "Veniamo da un periodo di tassi bassissimi. Questo periodo per tante ragioni è finito, quindi ci stiamo riabituando ad avere dei tassi obbligazionari che, se voi escludete il decennio che va dalla grande crisi fino all'inizio degli anni venti, è stata un'eccezione perché il denaro che costava così poco non si era mai visto prima. Dovremo abituarci a tassi diversi". Lo ha detto il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, a margine dell'Investor day in corso a Milano. "L'Italia ha avuto una serie di promozioni da parte delle agenzie di rating in questi anni che hanno contribuito ad aumentare il livello di fiducia e io, francamente, in una lunga carriera non avevo mai visto così concentrate", ha aggiunto.

"Ovviamente dobbiamo tenere la barra dritta perché questo è molto importante, ma non è un tema solo italiano" ha rimarcato. "E mi faccia dire che il livello di tassi reali che oggi il mercato obbligazionario esprime comincia a essere assai interessante" ha concluso.