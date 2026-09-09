Google, in Finlandia il più grande investimento europeo

Milano, 9 set. (askanews) - Google punta sulla Finlandia per potenziare le infrastrutture per l'AI, con quello che la società definisce il più grande investimento mai realizzato in Europa. Il gruppo americano ha annunciato 13 miliardi di euro nei prossimi due anni per nuove infrastrutture digitali ed energetiche, a partire dai data center destinati anche a sostenere i modelli di intelligenza artificiale.

Il piano rafforza una presenza iniziata oltre quindici anni fa. Google amplierà il grande sito di Hamina, dove è già attivo uno dei suoi principali poli europei, e aprirà nuovi data center in altre aree del Paese. La Finlandia è diventata una destinazione sempre più attrattiva grazie al clima freddo, che aiuta a ridurre i costi di raffreddamento, e a un sistema elettrico competitivo.

"Questo dimostra che in Finlandia abbiamo fatto le scelte giuste - ha dichiarato il primo ministro finlandese Petteri Orpo - Abbiamo investito in una delle migliori reti elettriche al mondo e nell'intero sistema energetico. Abbiamo formato una forza lavoro altamente qualificata e questo ci rende un Paese all'avanguardia nella digitalizzazione e nell'intelligenza artificiale".

A Hamina Google dispone già di sette data center e ha investito circa quattro miliardi e mezzo di euro. La nuova espansione avrà però anche un forte impatto sui consumi: l'operatore della rete Fingrid prevede un aumento della domanda elettrica del 40% nei prossimi anni, alimentando anche timori sui costi dell'energia e sull'impatto ambientale.