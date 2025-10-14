ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2025

Google, il data center più grande fuori dagli Usa sarà in India

Nuova Delhi, 14 ott. (askanews) - Un investimento da 15 miliardi di dollari per costruire data center in India. Ad annunciare questo importante piano di sviluppo è stato il Ceo di Google Cloud, Thomas Kurian, in un evento a Nuova Delhi spiegando che verranno usati per costruire un gigantesco centro di intelligenza artificiale a Vishakhapatnam, nell'India meridionale. Il progetto sarà implementato nei prossimi cinque anni.

"Siamo molto lieti di annunciare la creazione di un nuovo centro di intelligenza artificiale da un gigawatt, il più grande al di fuori degli Stati Uniti", ha dichiarato Kurian spiegando che sarà un hub di connettività globale. Il progetto conferma l'interesse dei giganti della tecnologia per quello che negli ultimi anni è diventato il Paese più popoloso del mondo.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi