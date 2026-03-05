ULTIME NOTIZIE 05 MARZO 2026

Google apre un hub sull'intelligenza artificiale a Berlino

Milano, 5 mar. (askanews) - Google rafforza la sua presenza in Germania con un nuovo centro dedicato all'intelligenza artificiale a Berlino. L'iniziativa rientra in un piano più ampio di investimenti da circa 5,5 miliardi di euro nel Paese, destinati a infrastrutture digitali, data center e sviluppo dell'AI. Ad annunciarlo è stato Philipp Justus, responsabile di Google in Germania, secondo cui il progetto punta a sostenere l'ecosistema tecnologico locale e favorire la collaborazione tra ricerca, startup e industria.

Il nuovo hub di Berlino sarà uno spazio dedicato a ricerca, dimostrazioni tecnologiche ed eventi, con l'obiettivo di accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle imprese. L'apertura arriva mentre la Germania, e più in generale l'Europa, cercano di rafforzare la propria posizione nella corsa globale all'AI, un settore dominato finora soprattutto dai grandi gruppi tecnologici statunitensi e cinesi. Secondo l'azienda, gli investimenti previsti nei prossimi anni includeranno anche l'espansione dei data center e nuove iniziative di formazione digitale, con possibili ricadute sull'occupazione e sull'innovazione tecnologica in Germania.

