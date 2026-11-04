GMM Farma: nuovi investimenti e crescita del territorio

Napoli, 4 nov. (askanews) - L'azienda farmaceutica GMM Farma, leader nel settore dell'import ed export parallelo di medicinali, ha annunciato la costruzione e realizzazione di un nuovo capannone all'interno dell'Interporto di Nola per migliorare l'efficienza operativa e rispondere alle esigenze di mercato in modo rapido e veloce.

"GMM importa oltre 400 medicinali da 20 Paesi e questo migliora la concorrenza all'interno del mercato farmaceutico, favorendo i cittadini, le farmacie e il Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, negli ultimi anni abbiamo portato oltre un milione e mezzo di medicinali carenti nel periodo 2020-2026, aiutando oltre un milione di cittadini italiani. Nel 2027 inaugureremo il nostro nuovo centro logistico di oltre 10.000 metri quadri. Questo sarà interamente automatizzato e tutti i processi logistici saranno supportati dall'intelligenza artificiale" ha dichiarato Gian Maria Morra, CEO di GMM Farma.

L'azienda, che incentiva e valorizza i giovani del territorio, finanziando anche diverse attività culturali per cercare di limitare la fuga di cervelli al Nord, ha priorizzato lo sviluppo di competenze e capacità innovative dei propri dipendenti, riuscendo ad accontentare il mercato europeo di farmaci bilanciando le disponibilità nei singoli paesi.

"GMM crede fortemente nei giovani. Abbiamo oltre 100 dipendenti, di cui un 70% laureato ed inoltre un'età media molto bassa, inferiore addirittura ai 30 anni. Crediamo fortemente nel valore della formazione per contribuire a trattenere i nostri giovani in Campania, prima che possano andare via. Con la nostra attività di esportazione riusciamo ad esportare medicinali in oltre 50 Paesi, facendo incontrare la domanda in eccesso di alcuni verso altri mercati. In questo modo riusciamo a dare continuità terapeutica a milioni di cittadini europei" ha aggiunto Morra.

Investendo dunque nei giovani e nell'innovazione, la realtà di GMM Farma cresce sempre più in impatto ed importanza nel panorama farmaceutico europeo e mondiale.