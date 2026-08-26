Gli Usa piangono Dolly Parton, regina del country morta a 80 anni

Milano, 26 ago. (askanews) - La bandiera della Casa Bianca a mezz'asta, il pellegrinaggio dei fan in lacrime a Nashville, a Hollywood, nella sua casa. Gli Usa piangono Dolly Parton, la regina del country morta a 80 anni.

L'annuncio è stato dato dalla famiglia, si sapeva dei suoi problemi di salute, aveva anche annullato un anno fa alcuni concerti a Las Vegas, ma era quel genere di star e artista che tutti pensano immortale.

E tale resterà grazie alle oltre 3mila canzoni che ha scritto nella sua lunga carriera, costruita col talento e le difficoltà di una ragazza nata in una famiglia povera del Tennessee, quarta di 12 figli.

"Jolene", I will always love you" sono fra i suoi successi più grandi, canzoni amate anche da tante artiste che le hanno reinterpretate. Dolly Parton ha sempre detto di averle scritte nello stesso giorno.

La sua stella ha brillato anche a Hollywood, nel film "9 to 5" del 1980, per cui volle scrivere anche la musica, dando vita alla canzone dall'omonimo titolo, suo altro grande successo, vincitrice di due grammy. Indimenticabile anche la sua interpretazione della proprietaria del salone di bellezza in "Fiori d'acciaio", con Julia Roberts.

"Era una persona generosa e premurosa, mia figlia riceve ogni mese un libro dalla sua Imagination library", dice una fan arrivata a Nashville per rendere omaggio, ricordando una delle più importanti delle sue iniziative da filantropa.

La sua "biblioteca dell'immaginazione", regala ogni mese 3 milioni di libri ad altrettanti bambini di famiglie povere, un progetto per cui ha donato milioni di dollari dalla fine degli anni Ottanta allargandolo sempre di più, anche fuori dagli Stati Uniti.