Gli ucraini sono scettici sui prossimi colloqui tra Trump e Putin

Kiev, 12 ago. (askanews) - Mentre il presidente russo Vladimir Putin si prepara a incontrare venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molti ucraini esprimono profondo scetticismo sui colloqui, affermando di non aspettarsi alcun cambiamento reale - e nessuna pace - dall'incontro. "Non credo che dovremmo aspettarci nulla da loro", ha affermato Oleksiy Vadovychenko, un produttore televisivo trentottenne di Kiev. "Ci sono già stati più che sufficienti colloqui, e non una volta si sono ottenuti risultati degni di nota".

