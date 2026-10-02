Gli studenti di Marsiglia: "Scuola senza risorse e danno colpa a noi"

Marsiglia, 2 ott. (askanews) - Diverse decine di studenti delle scuole superiori si stanno radunando pacificamente nel centro di Marsiglia, mentre continua la mobilitazione nei licei della Francia per chiedere maggiori risorse e la sostituzione dei docenti assenti, oltre a edifici scolastici meno fatiscenti. "L'entusiasmo sta crescendo. Ci accorgiamo che si uniscono a noi istituti che non hanno mai attuato blocchi in vita loro. Ci sono attivisti e studenti che riusciamo a convincere ogni giorno", ha affermato ad Afp lo studente Eustache, 17 anni, con il megafono sottobraccio.

"Il movimento sta prendendo piede. Ci accorgiamo che si uniscono a noi licei che non hanno mai attuato blocchi in vita loro. Ci sono attivisti e studenti che riusciamo a convincere ogni giorno. Dunque, il movimento e la motivazione si stanno diffondendo, perché ci rendiamo conto di poter convincere persone che non si erano mai politicizzate e che non avevano mai fatto militanza con noi", ha affermato Eustache.

"È da dieci anni, con i governi di Emmanuel Macron, che i servizi pubblici sono allo sfascio: da dieci anni la scuola pubblica è priva di risorse, gli insegnanti non vengono sostituiti, mancano gli assistenti educativi e gli accompagnatori per gli alunni con disabilità, e i licei versano in condizioni disastrose. Dunque, la situazione se la sono creata da soli. E poi dicono: 'È colpa degli studenti, vogliono saltare le lezioni, bruciano i cassonetti', etc. Eppure, se avessero fatto ciò che era necessario, gli studenti oggi non sarebbero in piazza", ha aggiunto Eustache.

"Per diversi anni abbiamo promosso iniziative pacifiche, ma ci siamo resi conto che non servivano a nulla. Abbiamo la sensazione che non ci ascoltino e che sia solo ricorrendo a una certa violenza che riusciamo a farci sentire e a vedere dei cambiamenti", ha sottolineato Raphael, studente, 16 anni.

"Le loro rivendicazioni sono chiarissime. Si cerca di confondere le acque dicendo che non sanno cosa chiedono, ma in realtà hanno le idee molto chiare: chiedono classi meno numerose. Chiedono spazi che siano luoghi di accoglienza veri e propri, con servizi igienici funzionanti, dove non piova all'interno e dove non si schiatti dal caldo. Nella mia scuola, per esempio, si schiatta dal caldo", ha ricordato Stephan Cremades Raffi, assistente educativo in un istituto professionale.