Gli Stati Uniti guidano la crescita dei prodotti italiani DOP

New York, 30 giu. (askanews) - Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato estero del Parmigiano Reggiano e diventano il punto di partenza della nuova strategia di crescita internazionale del Consorzio. I numeri parlano chiaro: nei primi cinque mesi del 2026 le esportazioni verso gli USA sono aumentate del 2,5%, raggiungendo circa 7 mila tonnellate.

Per questo il Consorzio ha scelto il Summer Fancy Food Show di New York, il più importante appuntamento dedicato allo specialty food del Nord America, per presentare la propria visione di sviluppo sul mercato americano.

L'intervista al Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli: "L'edizione 2026 del Fancy Food è per noi storica. È il nuovo capitolo del Parmigiano Reggiano negli Stati Uniti. La nostra Dop esporta circa il 10 per cento della sua produzione, pari a 17 mila tonnellate, negli USA. Il nostro obiettivo è quello di raddoppiare questi dati entro otto anni. Ma per farlo, occorre ideare una strategia di valorizzazione.

Il Parmigiano Reggiano deve essere sempre più parte della vita quotidiana dei cittadini americani. Ciò vuol dire non essere un semplice pezzo di formaggio, bensì un elemento culturale."

Nel corso della fiera è stata significativa anche la presenza delle istituzioni, con la partecipazione di rappresentanti nordamericani e italiani come l'Italian Trade Agency (ICE), e il Ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Le sue parole: "Il Parmigiano Reggiano negli Stati Uniti è presente da sempre, ma negli ultimi anni sta facendo un salto di qualità. Chi ha investito sulla protezione di altissimo profilo come il Parmigiano Reggiano nel mercato americano riesce a imporsi in qualsiasi condizione. Non esiste tariffa che possa fermare la capacità di permeare un mercato che è sempre più attento alla qualità della Dop."

Costruire valore insieme ai partner americani, rendendo il Parmigiano Reggiano sempre più riconoscibile e autentico: questo l'obiettivo del consorzio, che vuole puntare sull'espressione del Made in Italy, riconosciuto come parte integrante della cultura gastronomica contemporanea.