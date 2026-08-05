ULTIME NOTIZIE 05 AGOSTO 2026

Gli orsi polari sfidano il caldo con ghiaccio e gelati allo zoo di Praga

Milano, 5 ago. (askanews) - Allo zoo di Praga, orsi polari e gorilla si gustano gelati e si rotolano nella neve mentre la seconda ondata di caldo estiva raggiunge il suo apice, con temperature nazionali che sfiorano il record di 5 gradi Celsius. I gemelli orsi polari Gregor e Aleut ricevono fino a tre tonnellate di ghiaccio in giornate come queste, mentre si deliziano con gelati ripieni di mele, carote, sgombro e salmone. I gorilla dello zoo, dal canto loro, preferiscono che il loro gelato, anch'esso addolcito con frutta, venga calato loro con una corda.

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