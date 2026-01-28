Gli occhiali di Macron diventano obiettivo di Trump (e su Instagram)

Roma, 28 gen. (askanews) - Il rapporto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'Europa si complica sempre di più, giorno dopo giorno. Proprio nella notte italiana, mentre Trump teneva un comizio infuocato in Iowa per le elezioni di midterm, ha deciso di prendersela - di nuovo - con il presidente francese Emmanuel Macron e i suoi occhiali da sole a specchio sfoggiati a Davos. Lì, il capo dell'Eliseo - senza mai nominare direttamente il leader della Casa Bianca - lo aveva attaccato.

Trump non perdona e dall'Iowa ha sbeffeggiato quegli occhiali, che sui social hanno scatenato un putiferio di reazioni. Persino i rapper francesi ci hanno marciato sopra, campionando la famosa frase di Macron in inglese sull'Europa, "sometimes is too slow, for sure", per i loro nuovi pezzi musicali.

"Che storia era quella dei suoi occhiali l'altro giorno? Che diavolo era tutta quella storia?", ha detto Trump.

La faccenda ha finito per contagiare un po' tutti, chi con ironia, chi con spirito di emulazione. Perfino il primo ministro britannico Keir Starmer ha imitato Macron - che, per la cronaca, indossa gli occhiali oscurati per una patologia oculare.

Ma al di là dello scherzo, ci sono attriti che ormai vengono sottolineati ogni giorno. Oggi a farlo da Bruxelles è stata Kaja Kallas, Capo della diplomazia dell'Ue:

"L'Europa deve adattarsi alle nuove realtà. L'Europa non è più il centro di gravità principale di Washington. Il cambiamento è in corso da tempo. È strutturale, non temporaneo. Significa che l'Europa deve farsi avanti. Nessuna grande potenza nella storia ha mai esternalizzato la propria sopravvivenza ed è sopravvissuta".