ULTIME NOTIZIE 23 OTTOBRE 2026

Gli interni del Municipio di Limoges, incendiato nelle proteste

Limoges (Francia), 23 ott. (askanews) - Le immagini di quello che è rimasto del municipio di Limoges, in Francia, dopo l'incendio durante le manifestazioni contro il carovita dello scorso 17 ottobre.

L'edificio del 1883 è in gran parte distrutto, le fiamme hanno provocato il crollo della torre dell'orologio e del tetto e hanno danneggiato quasi tutta la facciata. Anche all'interno i danni sono ingenti. Il sindaco ha parlato di "una catastrofe per il patrimonio".

Si indaga per incendio doloso. La polizia francese al momento ha fermato un sospettato.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi