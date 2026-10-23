Gli interni del Municipio di Limoges, incendiato nelle proteste

Limoges (Francia), 23 ott. (askanews) - Le immagini di quello che è rimasto del municipio di Limoges, in Francia, dopo l'incendio durante le manifestazioni contro il carovita dello scorso 17 ottobre.

L'edificio del 1883 è in gran parte distrutto, le fiamme hanno provocato il crollo della torre dell'orologio e del tetto e hanno danneggiato quasi tutta la facciata. Anche all'interno i danni sono ingenti. Il sindaco ha parlato di "una catastrofe per il patrimonio".

Si indaga per incendio doloso. La polizia francese al momento ha fermato un sospettato.