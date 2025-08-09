ULTIME NOTIZIE 09 AGOSTO 2025

Gli incendi devastano il Sud-est della Grecia alimentati dai venti

Keratea (Grecia), 9 ago. (askanews) - I vigili del fuoco greci stanno avendo difficoltà a domare le fiamme che si stanno rapidamente propagando in un incendio boschivo che, alimentato dal vento, sta devastando in queste ore il Sud-est della Grecia e minaccia le abitazioni delle città di Keratea e Palaia Fokaia, situate a circa 50 chilometri a Sud-est di Atene. "Viviamo nella paura, in una situazione davvero disperata", confida Panagiotis Koukopoulos, un abitante, mentre alcuni cercano di proteggere i propri beni con l'aiuto di tubi per l'irrigazione. Forti venti soffiano sulla Grecia in questi giorni, particolarmente violenti nelle isole dell'Egeo, dove hanno raggiunto picchi di 90 km/h, provocando numerosi danni e la morte di due turisti vietnamiti sull'isola di Milos.

ESTERI
