ULTIME NOTIZIE 02 FEBBRAIO 2026

Gli incendi devastano i boschi della Patagonia in Argentina

Provincia di Chubut (Argentina), 2 feb. (askanews) - Gli incendi boschivi alimentati dalle alte temperature e dai venti continuano a colpire la Patagonia argentina. Brucia la zona montuosa della Ruta 71, nella provincia di Chubut dove almeno 45.000 ettari di foresta, un'area grande all'incirca quanto San Francisco, sono andati in fumo da metà gennaio. Il governo argentino ha dichiarato lo stato di emergenza in Patagonia, dove gli incendi boschivi hanno devastato vaste aree di foresta dall'inizio dell'estate australe. Centinaia di vigili del fuoco stanno cercando di impedire che le fiamme raggiungano le aree popolate.

ESTERI
26
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi