ULTIME NOTIZIE 25 LUGLIO 2026

Gli Houthi rivendicano attacchi contro impianti sauditi su Mar Rosso

Roma, 25 lug. (askanews) - Il portavoce militare del gruppo yemenita Houthi, Yahya Saree, ha rivendicato "due operazioni militari" contro l'Arabia Saudita in risposta agli attacchi lanciati da Riad la scorsa notte contro la città portuale di Hodeidah e l'isola di Kamaran.

In una dichiarazione, Saree ha riferito di "decine di missili e droni" contro "impianti legati ad Aramco" a Jizan e a Yanbu.

Il gruppo yemenita ha confermato il blocco marittimo contro l'Arabia Saudita annunciato nei giorni scorsi, dicendosi pronto a un'escalation.

Il portavoce militare ha aggiunto che non esiteranno "ad ampliare le operazioni e a intensificare le azioni in base agli sviluppi delle prossime ore e dei prossimi giorni".

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