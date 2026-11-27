As Sawiyah (Cisgiordania occupata), 27 nov. (askanews) - Un soldato israeliano interrompe un gruppo di palestinesi che sta raccogliendo le olive nel villaggio di As Sawiyah, nella Cisgiordania occupata. Non sa che troverà a difenderli un generale israeliano in pensione, Eyal Ben Reuven, che insieme ad altri veterani partecipa alla raccolta, durante la quale la popolazione spesso è minacciata dai coloni israeliani. Per quest'uomo di 72 anni, queste violenze rappresentano una macchia sull'istituzione che un tempo hanno servito.

"Ho combattuto in diverse guerre - dice l'ex militare con alle spalle anche una carriera politica - e purtroppo sono arrivato a un punto in cui constato un cambiamento all'interno della società israeliana per quanto riguarda i nostri valori, il nostro tessuto sociale e il livello di violenza, che ci sta portando su strade che non avrei mai potuto immaginare".

"È una vergogna. L'esercito è diventato una vergogna - dice Nof Erez, ex colonnello - avete visto la scena? È forse un esercito? Perché l'esercito dovrebbe occuparsi di noi? L'esercito dovrebbe concentrarsi solo su una cosa: garantire la protezione degli ebrei che vivono qui, chiunque essi siano, in caso di minaccia. È la sua unica funzione. È forse suo compito chiudere un uliveto?", si chiede.

Sono in tutto una trentina gli altri ex-ufficiali israeliani, fra cui diversi generali che si sono raccolti in un collettivo informale per stare a fianco dei palestinesi durante la raccolta delle olive con regole di ingaggio precise: l'obiettivo è aiutare gli agricoltori palestinesi, non cercare lo scontro, ma denunciare e documentare le violenze.