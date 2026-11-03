ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2026

Gli elettori dell'Alaska alle urne, polemiche su corsa per il Senato

Anchorage, 3 nov. (askanews) - Si sono aperti i seggi in tutti e 50 gli stati americani per le elezioni di metà mandato (Midterm), con gente in coda per votare anche in Alaska e alle isole Hawaii. Nelle immagini gli elettori dell'Alaska si stanno recando alle urne per scegliere tra il senatore repubblicano Dan Sullivan che ha affrontato la democratica Mary Peltola in una corsa elettorale molto seguita, oscurata da un'inchiesta del New York Times. Ci sarebbe infatti stato un presunto tentativo dei democratici di reclutare un candidato omonimo per sottrarre voti al senatore in carica. Il Dipartimento di Giustizia, guidato da uno stretto alleato di Trump, ha anche cercato di bloccare la certificazione dei risultati in caso di sconfitta di misura di Sullivan, ma un tribunale ha respinto la richiesta alla vigilia delle elezioni.

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