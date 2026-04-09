ULTIME NOTIZIE 09 APRILE 2026

Gli azzurri dal Papa "sportivo" Leone XIV: "Emozione indescrivibile"

Città del Vaticano, 9 apr. (askanews) - Dalle medaglie di Milano-Cortina all'incontro con Papa Leone XIV. Una delegazione di atleti olimpici e paralimpici azzurri è stata ricevuta in Vaticano dal Pontefice, che ha richiamato i valori comuni tra sport e Chiesa, dalla fratellanza al fair play fino al gioco di squadra. Per gli atleti italiani, da Francesca Lollobrigida a Sofia Goggia, da Arianna Fontana a Giuseppe Romele, è stata una giornata vissuta con forte partecipazione emotiva, tra orgoglio, gratitudine e il desiderio di chiudere così, nel modo più simbolico, l'avventura dei Giochi invernali di Milano-Cortina.

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