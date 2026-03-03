ULTIME NOTIZIE 03 MARZO 2026

Gli attacchi israeliani su Beirut, truppe di terra in Libano

Beirut 3 mar. (askanews) - Nelle immagini i nuovi attacchi di Israele contro Beirut e il su della città libanese. Nelle stesse ore l'esercito israeliano ha annunciato di aver condotto attacchi simultanei su Teheran e di aver inviato truppe di terra in Libano in una escalation del conflitto in Medio Oriente cominciato sabato con l'attacco di Israele e Usa in Iran.

L'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per decine di località in Libano, intimando ai residenti di due quartieri a sud di Beirut di tenersi lontani da diversi edifici in vista di un'imminente operazione.

