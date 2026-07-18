ULTIME NOTIZIE 18 LUGLIO 2026

Gli attacchi contro l'Iran nelle immagini delle forze armate Usa

Roma, 18 lug. (askanews) - Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato di aver condotto attacchi notturni in Iran prendendo di mira "siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse marittime". Non vengono menzionati obiettivi civili. Gli Stati Uniti d'America hanno bombardato l'Iran per la settima notte consecutiva e Teheran ha risposto ancora una volta colpendo obiettivi in Giordania, Kuwait e Bahrein, minacciando al contempo di lanciare un'"offensiva su vasta scala". A un mese dalla firma - avvenuta il 17 giugno - di un memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti volto ad avviare un periodo di colloqui di pace, l'escalation in Medio Oriente prosegue con scambi quotidiani di attacchi e una serie di incidenti marittimi.

Immagini diffuse dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM)

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