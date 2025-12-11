ULTIME NOTIZIE 11 DICEMBRE 2025

Gli architetti dell'AI sono le persone dell'anno per il Time

Milano, 11 dic. (askanews) - "Gli architetti dell'intelligenza artificiale" sono le persone dell'anno per il Time, che ogni anno a dicembre sceglie l'individuo, il gruppo o l'idea che ha avuto maggior impatto, in positivo o in negativo.

Nel 2025 la scelta è caduta sul gruppo di leader tech che hanno guidato la rivoluzione dell'AI e l'arrivo delle macchine pensanti. Fra loro Sam Altman (ceo di OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Elon Musk (xAI/Tesla), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (DeepMind), Lisa Su (Amd), Mark Zuckerberg (Meta), Fei-Fei Li, pioniera del settore.

Per Time il 2025 è il punto di non ritorno per l'intelligenza artificiale, con un impatto che ha ridefinito processi, economia e abitudini. Una nuova era di opportunità ma anche di interrogativi etici sulle conseguenze occupazionali e sociali in generale dell'intelligenza artificiale.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi