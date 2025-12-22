ULTIME NOTIZIE 22 DICEMBRE 2025

Gli agnelli dall'Est Europa verso i macelli italiani, le immagini

Milano, 22 dic. (askanews) - Le immagini mostrano camion carichi di agnelli provenienti dall'Est Europa diretti ai macelli italiani. Trasporti che possono durare anche 30 ore, con animali spesso giovanissimi, esposti al freddo e con accesso limitato ad acqua e cibo.

Secondo i dati europei, una quota rilevante degli agnelli macellati in Italia arriva da Ungheria, Romania e Polonia. Il video è stato realizzato dall'associazione Essere Animali, che da anni documenta le condizioni dei trasporti di animali vivi.

È una parte della filiera che resta fuori dall'immaginario delle feste. Ma c'è. E viaggia su gomma.

