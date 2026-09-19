Gli accordi di Trump, l'ira del Cremlino

Il presidente Usa ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza dell'isola.
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