ULTIME NOTIZIE 30 GENNAIO 2026

Giustizia, Rizzo: criticità in Emilia R. ma la comunità è unita

Bologna, 30 gen. (askanews) - "Verranno evidenziate delle criticità, ma alla fine verrà dato un messaggio di grande speranza e di attivismo della comunità giuridica di questa regione". Così la presidente della Corte d'Appello di Bologna Marilena Rizzo alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026.

"Si arriva con grande emozione e con tante idee e tanta energia - premette Rizzo -. Per comunità giuridica intendo magistratura, avvocatura e personale amministrativo che si stanno rimboccando le maniche e che proporranno per il prossimo 2026 molte iniziative, molte idee per migliorare il servizio giustizia".

"In qualche modo ci porremo un po' controcorrente rispetto a situazioni altre di conflitti, di incomprensioni. Siamo una bella comunità e spero che domani all'inaugurazione questa realtà venga fuori", conclude la presidente.

CRONACA
33
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi