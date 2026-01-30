Giustizia, Rizzo: criticità in Emilia R. ma la comunità è unita

Bologna, 30 gen. (askanews) - "Verranno evidenziate delle criticità, ma alla fine verrà dato un messaggio di grande speranza e di attivismo della comunità giuridica di questa regione". Così la presidente della Corte d'Appello di Bologna Marilena Rizzo alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026.

"Si arriva con grande emozione e con tante idee e tanta energia - premette Rizzo -. Per comunità giuridica intendo magistratura, avvocatura e personale amministrativo che si stanno rimboccando le maniche e che proporranno per il prossimo 2026 molte iniziative, molte idee per migliorare il servizio giustizia".

"In qualche modo ci porremo un po' controcorrente rispetto a situazioni altre di conflitti, di incomprensioni. Siamo una bella comunità e spero che domani all'inaugurazione questa realtà venga fuori", conclude la presidente.