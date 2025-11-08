ULTIME NOTIZIE 08 NOVEMBRE 2025

Giustizia, Parodi: "Un confronto con Nordio? Non ho paura"

Roma, 8 nov. (askanews) - "Non ho paura di un confronto perché sono convinto delle nostre ragioni". Così ha detto il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, a margine del Consiglio direttivo centrale in corso a Roma, rispetto ad un possibile confronto televisivo con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

"Il problema è complesso: prima di tutto, se dovessi andare assolverei ad un dovere di rispetto istituzionale nel senso che sarebbe difficile dire di no al ministro - ha continuato Parodi - certamente questo sarebbe un argomento che verrebbe utilizzato contro di noi, ma credo che a qualunque domanda mi venisse posta quel giorno risponderei con le ragioni tecniche che ci portano a non condividere la riforma e quindi non sarei lì come rappresentante di una forza politica, perché noi non siamo e non possiamo essere una forza politica per il nostro statuto ce lo vieta espressamente".

