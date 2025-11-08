ULTIME NOTIZIE 08 NOVEMBRE 2025

Giustizia, Parodi: "Tantissimi avvocati sono contrari alla riforma "

Roma, 8 nov. (askanews) - "Tantissimi avvocati, ma proprio tanti, mi hanno detto di essere assolutamente contrari a questa riforma; vedremo se saranno più i magistrati a votare per il sì o gli avvocati a votare per il no". Così ha risposto il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, a margine del Comitato direttivo centrale dell'associazione, a una domanda di askanews sulle dichiarazioni del viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, secondo il quale il 90 per cento dei magistrati voterà sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

