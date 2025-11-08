ULTIME NOTIZIE 08 NOVEMBRE 2025

Giustizia, Maruotti: "Movente riforma è controllare la magistratura"

Roma, 8 nov. (askanews) - "Invece di parlare di noi sarebbe utile che il governo discuta di come ridurre i tagli alla giustizia annunciati nella finanziaria. Parliamo di decine di milioni di euro, di tagli che sicuramente non renderanno i processi più rapidi". Lo ha detto il segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, parlando a margine del Comitato direttivo centrale dell'associazione.

Rispondendo poi al sottosegretario Alfredo Mantovano che aveva parlato di una "invasione di campo" della magistratura rispetto all'operato dell'esecutivo, Maruotti ha spiegato: "E' evidentemente il segno del valore e del movente reale di questa riforma, cioè quello fondamentalmente di consentire al governo di turno di controllare la magistratura: non ci sono altre interpretazioni possibili ad espressioni letterali cosìàchiare".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi