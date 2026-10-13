ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2026

Giuseppe Conte a sorpresa all'incontro con Susan Sarandon a Roma

Roma, 13 ott. (askanews) - Il leader M5S Giuseppe Conte, accompagnato dall'Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma Alessandro Onorato, è arrivato a sorpresa a The Space Cinema di Piazza della Repubblica per l'incontro con il pubblico dell'attrice Susan Sarandon, a Roma per ricevere il Womenlands Excellence Award 2026.

L'incontro si svolge dopo la proiezione del film "The Accompanist" di Zach Woods, di cui Sarandon è protagonista, in anteprima nel concorso internazionale alla ventiquattresima edizione di Alice nella città, il festival che si svolge in parallelo e in agreement con la Festa del cinema di Roma.

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