Giuseppe Conte a sorpresa all'incontro con Susan Sarandon a Roma

Roma, 13 ott. (askanews) - Il leader M5S Giuseppe Conte, accompagnato dall'Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma Alessandro Onorato, è arrivato a sorpresa a The Space Cinema di Piazza della Repubblica per l'incontro con il pubblico dell'attrice Susan Sarandon, a Roma per ricevere il Womenlands Excellence Award 2026.
L'incontro si svolge dopo la proiezione del film "The Accompanist" di Zach Woods, di cui Sarandon è protagonista, in anteprima nel concorso internazionale alla ventiquattresima edizione di Alice nella città, il festival che si svolge in parallelo e in agreement con la Festa del cinema di Roma.