ULTIME NOTIZIE 26 MARZO 2026

Giuria Usa: Meta e YouTube condannate, "creano dipendenza"

Milano, 25 mar. (askanews) - Una giuria di Los Angeles ha messo sotto accusa il modello dei social: Meta e YouTube sono state ritenute responsabili di aver contribuito alla dipendenza di una giovane utente, con conseguenze sulla sua salute mentale. È il verdetto arrivato dopo oltre una settimana di deliberazioni in California, in un caso destinato a fare scuola.

Secondo la giuria, alcune caratteristiche delle piattaforme - progettate per aumentare il tempo di utilizzo - hanno favorito comportamenti compulsivi, aggravando il disagio psicologico della ragazza.

Meta, casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, dovrà sostenere circa il 70% del risarcimento, mentre il resto sarà a carico di YouTube, controllata di Alphabet. In totale, la cifra è stata di 3 milioni di dollari.

Una somma limitata per i colossi del tech, ma il punto non è economico: la stessa giuria deve ancora valutare eventuali danni aggiuntivi.

Questo verdetto "ha contribuito a far comprendere il vero significato del primo processo per dipendenza dai social media. E si tratta di una questione molto seria, non solo per la California e gli Stati Uniti, ma per il mondo intero", ha dichiarato Mark Lanier, avvocato di kaley, la giovane che ha messo sotto accusa i big tech. Il caso è stato seguito con attenzione perché potrebbe aprire la strada ad altre cause simili negli Stati Uniti.

Non a caso, è già stato paragonato alle battaglie legali contro le multinazionali del tabacco negli anni '90, accusate di aver creato prodotti in grado di generare dipendenza. Nel frattempo, altre piattaforme come TikTok e Snap hanno scelto di patteggiare prima dell'inizio del processo.

Una decisione che ha rafforzato il segnale: il tema dell'impatto dei social sulla salute mentale è sempre più al centro dello scontro tra utenti, aziende e tribunali.

"Non condividiamo la sentenza e presenteremo ricorso. La salute mentale degli adolescenti è profondamente complessa e non può essere ricondotta a una singola app. Continueremo a difenderci con fermezza, poiché ogni caso è diverso, e restiamo fiduciosi nella nostra capacità di proteggere gli adolescenti online", ha dichiarato la portavoce di Meta, Ashly Nikkole Davis, annunciando ricorso.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi