ULTIME NOTIZIE 16 DICEMBRE 2025

Giuli: "Futuro impaziente, bellissimo segnale nuove stazioni Metro C"

Roma, 16 dic. (askanews) - "Bellissimo segnale. Il ministero di Matteo Salvini è un ministero della concretezza, che crea sviluppo infrastrutturale, con un impegno e una mobilitazione di risorse straordinario. Noi garantiamo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comune di Roma, così come a tutti gli altri soggetti istituzionali, la nostra presenza fattiva e attiva, sapendo che in realtà come Roma, millenarie, cariche di storia e di presenze, tanto da far svenire le persone (un operatore era svenuto poco prima in conferenza stampa, ndr), comunque è possibile conciliare il dialogo nel rapporto tra l'antico e il contemporaneo. Il futuro è abbastanza impaziente, bisogna sbrigarsi, perché Roma ha bisogno di avere dei collegameti all'altezza del blasone che porta la città Capitale del mondo. Questo di oggi è davvero un bel segnale": così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, intervenendo in conferenza stampa alla nuova stazione della metro C Colosseo-Fori Imperiali, inaugurata oggi assieme a Porta Metronia, dopo 13 anni circa di lavori.

