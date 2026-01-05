Giubileo, Fisichella: 33 milioni di pellegrini, superate previsioni

Roma, 5 gen. (askanews) - Monsignor Rino Fisichella, durante una conferenza stampa in Vaticano, ha dato in numeri del Giubileo, parlando di un bilancio oltre le aspettative per numero di fedeli.

"Sono arrivati a Roma, partecipando a tutti gli eventi giubilari, 33.475.369 pellegrini, che hanno portato con sé le attese e le aspettative proprie di ognuno. Le previsioni di 31.700.000 fatte prima dell'inizio dell'Anno Santo sono state egregiamente superate" ha detto il pro-prefetto del

Dicastero per l'Evangelizzazione.