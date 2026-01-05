ULTIME NOTIZIE 05 GENNAIO 2026

Giubileo, Fisichella: 33 milioni di pellegrini, superate previsioni

Roma, 5 gen. (askanews) - Monsignor Rino Fisichella, durante una conferenza stampa in Vaticano, ha dato in numeri del Giubileo, parlando di un bilancio oltre le aspettative per numero di fedeli.

"Sono arrivati a Roma, partecipando a tutti gli eventi giubilari, 33.475.369 pellegrini, che hanno portato con sé le attese e le aspettative proprie di ognuno. Le previsioni di 31.700.000 fatte prima dell'inizio dell'Anno Santo sono state egregiamente superate" ha detto il pro-prefetto del

Dicastero per l'Evangelizzazione.

CRONACA
62
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi