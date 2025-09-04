ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2025

Giubileo, apre mostra "Basilicata sacra": tra arte e spiritualità

Roma, 4 set. (askanews) - Aperta a Roma la mostra "Basilicata sacra: un altro cielo", visitabile fino al 24 settembre al Palazzo della Cancelleria. Un viaggio nelle radici spirituali, artistiche e popolari della regione, nata dalla collaborazione tra Regione Basilicata, APT Basilicata e Conferenza Episcopale di Basilicata, con il patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione.

Realizzata in occasione del Giubileo 2025, l'esposizione propone un racconto immersivo e multisensoriale dei riti, dei simboli e delle espressioni di fede che animano le comunità locali, mettendo in luce la dimensione collettiva e partecipativa della religiosità popolare. Attraverso sezioni tematiche, la mostra offre una lettura trasversale e diacronica del fenomeno, alternando manufatti storici di grande valore devozionale a installazioni multimediali e ambienti immersivi capaci di restituire la forza evocativa dei gesti, delle voci, dei suoni e delle immagini che scandiscono la ritualità lucana.

Tra gli elementi in esposizione, simboli significativi provenienti da tutte le diocesi della Basilicata: oggetti processionali, reliquie, paramenti sacri, elementi lignei e cartapesta, oltre a una sezione dedicata alla Via Crucis reinterpretata in chiave contemporanea. Una sala immersiva condurrà il visitatore nei luoghi e nei momenti più intensi della pietà popolare regionale, documentando l'intreccio tra fede, territorio e identità culturale.

La mostra è visitabile nel Palazzo della Cancelleria fino al 24 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi