Giubileo, apre mostra "Basilicata sacra": tra arte e spiritualità

Roma, 4 set. (askanews) - Aperta a Roma la mostra "Basilicata sacra: un altro cielo", visitabile fino al 24 settembre al Palazzo della Cancelleria. Un viaggio nelle radici spirituali, artistiche e popolari della regione, nata dalla collaborazione tra Regione Basilicata, APT Basilicata e Conferenza Episcopale di Basilicata, con il patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione.

Realizzata in occasione del Giubileo 2025, l'esposizione propone un racconto immersivo e multisensoriale dei riti, dei simboli e delle espressioni di fede che animano le comunità locali, mettendo in luce la dimensione collettiva e partecipativa della religiosità popolare. Attraverso sezioni tematiche, la mostra offre una lettura trasversale e diacronica del fenomeno, alternando manufatti storici di grande valore devozionale a installazioni multimediali e ambienti immersivi capaci di restituire la forza evocativa dei gesti, delle voci, dei suoni e delle immagini che scandiscono la ritualità lucana.

Tra gli elementi in esposizione, simboli significativi provenienti da tutte le diocesi della Basilicata: oggetti processionali, reliquie, paramenti sacri, elementi lignei e cartapesta, oltre a una sezione dedicata alla Via Crucis reinterpretata in chiave contemporanea. Una sala immersiva condurrà il visitatore nei luoghi e nei momenti più intensi della pietà popolare regionale, documentando l'intreccio tra fede, territorio e identità culturale.

La mostra è visitabile nel Palazzo della Cancelleria fino al 24 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.