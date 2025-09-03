Giubileo, apre mostra "Basilicata sacra": arte e spiritualità

Roma, 3 set. (askanews) - Apre oggi, presso il Palazzo della Cancelleria di Roma, la mostra "Basilicata sacra: un altro cielo", un viaggio tra le radici spirituali, artistiche e popolari della Basilicata.

L'esposizione, fino al 24 settembre, è promossa dalla Regione Basilicata attraverso l'Agenzia di Promozione Territoriale, e grazie alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Conferenza Episcopale della Basilicata (CEB). Si tratta di un progetto culturale e spirituale pensato per valorizzare la ricchezza e la vitalità della pietà popolare, elemento identitario profondo della tradizione religiosa lucana.

"Questa mostra - spiega ad askanews Don Antonio Laurita, consulente scientifico della Conferenza Episcopale della Basilicata per il Giubileo - è un itinerario che ci porta ad osservare non delle opere d'arte di pregio artistico, ma dei manufatti che nascono da artigiani locali, manufatti che vengono utilizzati per vivere con fede, con entusiasmo e collettivamente i momenti sacri della Basilicata. Momenti sacri che sono vissuti e sono offerti dai lucani per coinvolgere chiunque vi partecipi, perché ogni spettatore che vi entri in contatto ad assistere a quelle manifestazioni, utilizzando quegli stessi oggetti che vedete nelle mostre, possano diventare dei protagonisti vivendo non soltanto delle stesse azioni che facciamo noi lucani ma provando a vivere le stesse emozioni. Per questo - ribadisce don Laurita - anche attraverso questa mostra noi vogliamo dire che la Basilicata anche attraverso i riti sacri, il cuore religioso è capace di ospitare, di coinvolgere quanti desiderano visitare la Basilicata".

Realizzata in occasione del Giubileo 2025, l'esposizione propone un racconto immersivo e multisensoriale dei riti, dei simboli e delle espressioni di fede che animano le comunità locali, mettendo in luce la dimensione collettiva e partecipativa della religiosità popolare. Attraverso sezioni tematiche, la mostra offre una lettura trasversale e diacronica del fenomeno, alternando manufatti storici di grande valore devozionale a installazioni multimediali e ambienti immersivi capaci di restituire la forza evocativa dei gesti, delle voci, dei suoni e delle immagini che scandiscono la ritualità lucana.

Tra gli elementi in esposizione, simboli significativi provenienti da tutte le diocesi della Basilicata: oggetti processionali, reliquie, paramenti sacri, elementi lignei e cartapesta, oltre a una sezione dedicata alla Via Crucis reinterpretata in chiave contemporanea. Una sala immersiva condurrà il visitatore nei luoghi e nei momenti più intensi della pietà popolare regionale, documentando l'intreccio tra fede, territorio e identità culturale.

Il percorso si snoda in quattro ambienti principali. La prima sala propone un simbolo identitario per ciascuna delle sei diocesi lucane, accompagnato da clip video. La seconda sala raccoglie elementi trasversali della pietà popolare regionale - reliquie, oggetti rituali, proiezioni e suoni - che raccontano la forza del sentimento collettivo. La terza sala ospita una Via Crucis in stile contemporaneo, composta da 15 opere dell'artista Franco Corbisiero, valorizzate da luci, audio e installazioni simboliche. La quarta sala, immersiva, condurrà il visitatore in un viaggio nei luoghi e nei riti più intensi della spiritualità lucana, con video, suoni e testi narrativi capaci di restituire l'intreccio vivo tra fede, identità e territorio.