Giubileo, Ama: presentato studio Luiss Business School

Roma, 16 lug. (askanews) - Una gestione del decoro efficiente, innovativa e resiliente che, sul modello di quanto applicato a Roma, può essere di esempio per altri contesti urbani. Alla Luiss Business School di Villa Blanc sono stati presentati i dati dello studio "Impatto del Giubileo 2025 sulla gestione dei rifiuti a Roma. L'impegno di Ama e i risultati raggiunti", l'indagine che ha evidenziato lo sforzo operativo ed organizzativo messo in campo con successo dalla Municipalizzata Capitolina per l'ambiente nel corso di tutto l'anno Giubilare.

All'evento sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Dopo i saluti istituzionali del Presidente Manzi e di Raffaele Oriani, Dean della Luiss Business School lo studio è stato presentato da Matteo Giuliano Caroli, Associate Dean for Sustainability and Impact Luiss Business School:

"Dato fondamentale nel 2025 Ama ha realizzato quasi 900 mila servizi e di questi circa il 10% sono stati aggiuntivi per il Giubileo. A fronte di questa enorme mole di attività, -36% di segnalazioni problematiche da parte dei cittadini e + 30% circa di km di strade spazzate. Sono numeri di un successo che noi siamo andati a studiare: la motivazione fondamentale è stata un approccio strategico nella gestione di questo grande evento, partito addirittura due anni prima con l'analisi di quelli che sarebbero stati i fabbisogni, un dialogo forte con tutti gli attori di Roma Capitale coinvolti nella gestione del Giubileo e la realizzazione di investimenti per il rafforzamento delle capacità di offerta".

L'indagine ha quindi analizzato sia i dati che le strategie programmate a monte da Ama per fronteggiare, senza ricorrere a strutture emergenziali dedicate, un evento che ha richiamato nella Capitale 36 milioni di pellegrini per un totale di 108 milioni di presenze complessive sul territorio cittadino. Lo studio ha posto l'accento sul modello organizzativo dell'azienda che ha permesso di integrare le attività straordinarie all'interno del sistema ordinario, garantendo flessibilità, efficienza economica e continuità operativa, anche a fronte di eventi non previsti come le esequie di Papa Francesco e l'intronizzazione di Papa Leono XIV. Come ha evidenziato il Presidente di AMA S.p.A, Bruno Manzi:

"I dati presentati ci permetteranno grazie anche alle riflessioni che la Luiss Business School sta facendo attraverso la lettura di questi dati di migliorare quella che è la qualità della nostra organizzazione. E' chiaro che per noi è una grande sfida".