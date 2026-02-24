Gisèle Pelicot a Londra, è stata ricevuta dalla regina Camilla

Londra, 24 feb. (askanews) - Gisèle Pelicot, la donna francese divenuta simbolo della lotta contro la violenza sessuale nel mondo, ha presentato il suo libro di memorie "Un inno alla vita" nel Regno Unito ed è stata ricevuta dalla regina Camilla.

"Questo pomeriggio (lunedì 23 febbraio, ndr) Sua Maestà ha ricevuto Madame Gisèle Pelicot a Clarence House", la residenza londinese della regina, ha riferito Buckingham Palace in una nota.

Il colloquio è durato circa trenta minuti, durante i quali la regina, impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, ha detto a Pelicot di aver letto il suo libro in due giorni e che il racconto del suo calvario l'ha lasciata "senza parole", ha riferito l'agenzia britannica Press Association.

Nel libro, uscito in Italia per Rizzoli, Pelicot racconta gli stupri organizzati dal suo ex marito con decine di uomini, nonché lo storico processo che l'ha resa un simbolo mondiale della lotta contro la violenza sessuale.

"Ho incontrato così tante vittime di stupro o violenza sessuale che non pensavo potesse ancora scioccarmi qualcosa, ma invece mi ha scioccata", ha affermato la regina Camilla, che recentemente ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo su un treno quando era adolescente.

Pelicot ha presentato venerdì "Un Inno alla vita - La vergogna deve cambiare lato" alla Royal Festival Hall di Londra, dove alcuni brani sono stati letti da diverse attrici, tra cui Kate Winslet e Kristin Scott Thomas.