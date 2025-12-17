Giovanni Zappalà presenta l'episodio natalizio di The Chosen Holy Night

Milano, 17 dic. (askanews) - Oltre 300 milioni di spettatori unici in tutto il mondo e più di 900 milioni di episodi visti globalmente. Anche quest'anno 'The Chosen', la serie tv fenomeno globale, celebra il Natale con uno speciale episodio intitolato 'Holy Night'; disponibile anche in italiano.

Questo episodio, dedicato alla natività, potrà essere proiettato gratuitamente presso chiese, associazioni, enti benefici e network di fede in tutta Italia, offrendo un'opportunità per vivere lo spirito natalizio attraverso la potenza della narrazione visiva. Sono già oltre 530 le proiezioni organizzate (info su www.thechosen.it/natale).

'Holy Night' è un'esperienza, composta da due cortometraggi natalizi: 'The Shepherd (il Pastore)', il primo episodio pilota di The Chosen, e 'The Messengers (I Messaggeri)'. Tra i protagonisti di questo racconto troviamo Maria (sia giovane che anziana, interpretata rispettivamente da Sara Anne e Vanessa Benavente), Giuseppe (Raj Bond) e Maria Maddalena (Elizabeth Tabish), in una rappresentazione toccante e coinvolgente del miracolo della Natività.

"È incredibile come 'The Chosen' stia raccogliendo il favore del grande pubblico in Italia - le parole di Zappalà-. I numeri parlano chiaro: gli oltre 900 milioni di episodi visti nel mondo raccontano della grande passione che gli italiani stanno mostrando per la prima serie tv che racconta la vita di Gesù. Abbiamo chiamato all'appello la fanbase italiana proponendo loro di organizzare l'evento "Natale con 'The Chosen' che prevede la proiezione dello speciale episodio "Holy Night'. Non solo chiese, ma anche teatri, associazioni, scuole, cinema il fenomeno 'The Chosen' è dilagante ovunque. E c'è ancora tempo, infatti fino al 10 Gennaio si potrà organizzare un evento gratuito, chiunque volesse farlo può richiederlo dal sito www.thechosen.it/natale".

La scorsa primavera il primo episodio della quinta stagione di The Chosen è stato proiettato al cinema in oltre 200 sale in tutta Italia, raggiungendo oltre 60mila spettatori. La quinta stagione è disponibile online su tutte le piattaforme (Netflix, Prime Video) e sull'app gratuita The Chosen.

'The Chosen', diretto e co-scritto da Dallas Jenkins, è un progetto nato come progetto di crowdfunding negli Stati Uniti, lanciato gratuitamente online nel 2019. Vanta una base di fan globale di oltre 110 milioni di persone, con una significativa presenza in Italia, il Paese europeo continentale con il maggior numero di download dell'app e un totale stimato di 3 milioni di visualizzazioni degli episodi.