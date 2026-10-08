ULTIME NOTIZIE 08 OTTOBRE 2026

Giovani e sostenibilità, il peso del digitale

Milano, 8 ott. (askanews) - Il digitale non è senza impatto. Per il 46% degli Under 30 italiani, quello delle nuove tecnologie è ormai paragonabile all'impatto ambientale dei combustibili fossili o della deforestazione. È uno dei dati che emerge dalla terza edizione dell'Osservatorio Giovani & Sostenibilità di Angelini Industries, presentato a Milano presso il Salone della CSR, che fotografa una generazione sempre più attenta anche alla dimensione sociale della sostenibilità.

Un'indagine nata per ascoltare e comprendere l'evoluzione delle aspettative dei giovani, anche davanti alle nuove sfide legate all'intelligenza artificiale e al cosiddetto "bioma digitale". Per Angelini, conoscere queste sensibilità significa anche orientare il proprio percorso di sostenibilità e responsabilità sociale.

"Questo ci dimostra alcuni elementi: il primo è che c'è una grandissima consapevolezza che porta anche a delle piccole-grandi azioni e poi, di conseguenza, nell'utilizzo più saggio di queste nuove tecnologie. Il secondo è che, accanto alla consapevolezza sui temi ambientali, sta emergendo una consapevolezza sugli impatti sociali delle attività delle imprese" ha dichiarato Isabella Falautano, Group Chief Sustainability & Communication Officer di Angelini Industries.

Ma il rapporto con le nuove generazioni passa anche dalla formazione e dalla possibilità di trasformare le competenze in opportunità professionali. È questa la direzione di Angelini Academy, che ha aperto i propri programmi anche all'esterno, creando nuovi collegamenti tra università e imprese.

"Il nostro sistema scolastico produce dei perfetti professionisti, molto bravi e con competenze tecniche che, magari, noi che lavoriamo in azienda da più tempo abbiamo anche un po' in obsolescenza. Sono fantastici nell'utilizzo delle tecnologie emergenti. Quello che magari manca, e che non permette ai ragazzi e alle ragazze giovani di esprimere al meglio subito il loro potenziale, è capire il contesto in cui si trovano" ha aggiunto Tiziana Carnicelli, General Manager di Angelini Academy.

Dalla consapevolezza sull'impatto della tecnologia alla formazione, il messaggio che arriva dai giovani è chiaro: la sostenibilità non riguarda solo l'ambiente, ma anche le persone e il loro futuro. E proprio su questo terreno si gioca la sfida tra competenze, innovazione e mondo del lavoro.

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