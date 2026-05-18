ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

Giovani e imprenditoria. Torna la "Fiera delle Competenze"

Roma, 14 mag. (askanews) - Ci pensa Simest ad insegnare l'export alle nuove generazioni. La mattina del 13 maggio oltre 100 studenti delle classi quarte e quinte di quattro scuole romane, tutti istituti tecnici, sono stati i protagonisti della "Fiera delle Competenze", l'iniziativa con cui SIMEST vuole dare il suo contributo per avvicinare i giovani ai temi dell'internazionalizzazione, dell'export e del ruolo delle PMI nel sistema economico italiano.

L'obiettivo? Creare connessioni tra scuola, giovani e mondo dell'imprenditoria, attraverso la promozione di una maggiore cultura economica e internazionale tra le nuove generazioni. L'iniziativa si è svolta a Cinecittà, in un'area in cui gli studenti, con età compresa fra 16 e 19 anni, hanno potuto visitare spazi dedicati a varie attività e ambiti E sono stati coinvolti in attività di laboratorio avendo un occasione di confronto con i professionisti SIMEST sulle dinamiche dell'export e dell'ingresso delle PMI nei mercati internazionali.

Una giornata ben riassunta dal presidente Simest Vittorio de Pedys: "La nostra azienda, la Simest, che si occupa dell'internazionalizzazione delle imprese nel gruppo CDP, ha deciso, con questa bellissima iniziativa, di aprirsi a tantissimi giovani. Abbiamo un centinaio di ragazzi che stanno qui con noi. Tutti i nostri dipendenti fanno un po' da guida, da mentore, per parlare non solo dei mercati internazionali, che è la cosa che ci caratterizza, ma anche ponendo al centro il futuro di questi ragazzi, di questi giovani, che stanno uscendo dalla scuola e si stanno affacciando sul mondo del lavoro".

Numerosi ospiti nel talk inaugurale della giornata dove agli studenti si sono affiancati professionisti di diversi settori che hanno introdotto i ragazzi nel mondo del lavoro. L'evento è stato la tappa conclusiva di "Made4Export", il progetto nazionale sviluppato da SIMEST - in coordinamento con Cassa Depositi e Prestiti - nella sua prima edizione ha coinvolto 16 scuole italiane, oltre 20 classi e più di 340 studenti, grazie anche al contributo diretto di 88 esperti SIMEST impegnati direttamente nelle attività formative e di mentoring.

Uno studente romano ha riassunto così la giornata: "Sono a Roma, sono al quarto anno e mi trovo molto bene. Abbiamo avuto l'opportunità di venire a questo evento, penso sia un evento molto importante, anche a livello di formazione, perché i ragazzi della nostra età possano capire quante opportunità ci sono anche a livello lavorativo".

La giornata si è chiusa con un'apertura verso il mondo e le opportunità lavorative che l'estero offre. Tra discorsi generazionali e digitale, Simest si conferma un punto di riferimento in Italia.

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