ULTIME NOTIZIE 10 FEBBRAIO 2026

Giorno Ricordo, Fontana: un costante monito contro l'odio tra popoli

Roma, 10 feb. (askanews) - "Siamo tutti chiamati alla responsabilità di costruire una società dove non ci sia posto per discriminazione e intolleranza". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana parlando alla cerimonia per il Giorno del ricordo a Montecitorio. "Mi auguro che questa giornata contribuisca a rafforzare la memoria collettiva di un dramma che non può più essere taciuto", ha aggiunto.

Fontana nel suo intervento ha detto che la "drammatica vicenda" delle foibe "è ancora un costante monito contro l'odio tra i popoli e le nefaste conseguenze dei conflitti armati. Confrontarci con le tragedie del passato ci aiuta ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide presenti e future".

"Nessuna disputa ideologica o politica potrà mai costituire un alibi per trucidare senza pietà donne e uomini inermi, bambini e anziani indifesi - ha sottolineato Fontana - è questa una convinzione che deve trovarci tutti concordi per fare fronte comune contro qualsiasi tentativo di giustificazione o di negazione di quei crimini. Solo così sarà possibile commemorare quanti persero la vita e restituire, almeno in parte, un senso di giustizia ai superstiti e ai loro familiari".

POLITICA
