ULTIME NOTIZIE 27 GENNAIO 2026

Giorno Memoria, Tajani: ricordare non basta, mai più antisemitismo

Roma, 27 gen. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in occasione del Giorno della Memoria, ha pubblicato un videomessaggio sui social per ribadire l'impegno contro l'antisemitismo e onorare le vittime della Shoah. "Oggi, nella Giornata della Memoria, rendiamo omaggio alle vittime della Shoah e onoriamo i sopravvissuti, per assicurarci che l'orrore dell'Olocausto non torni mai più", ha detto Tajani, sottolineando che "la memoria non è un rito formale, è una responsabilità collettiva verso il futuro" e che è dovere delle istituzioni "consegnare alle nuove generazioni un mondo libero dal virus dell'antisemitismo".

"Ricordare non basta", ha proseguito, perché "l'antisemitismo non è scomparso" ed è "uno spettro che torna a manifestarsi nelle nostre società, in Europa e nel mondo". Nel video il ministro degli Esteri cita anche recenti episodi di violenza, tra cui l'attacco terroristico a Bondi Beach, in Australia, condannato "con forza e senza esitazione", oltre a "tanti episodi di violenze e discriminazioni quotidiane, anche nelle nostre città, anche in Europa".

Secondo Tajani, l'antisemitismo è "un veleno invisibile" che oggi si diffonde soprattutto online e sui social media, contro il quale servono "l'antidoto della memoria, della conoscenza e del rispetto", da portare "sempre più nelle scuole, nelle università, nelle nostre strade". Il ministro ha definito la lotta all'antisemitismo "la battaglia di una vita, sia a livello politico che umano", ribadendo che "non c'è spazio per l'antisemitismo, è incompatibile con i nostri valori, i nostri principi, la nostra identità". Nel messaggio si sottolinea anche che "il governo italiano è in prima linea per contrastare l'odio antisemita", un impegno che, ha aggiunto, porta avanti "ogni giorno sia in Europa sia in tutte le riunioni internazionali, come segno della nostra azione concreta e incessante per promuovere dialogo e pace". Il videomessaggio si conclude con un appello: "Oggi, insieme, diciamo ancora una volta, ovunque nel mondo, mai più".

POLITICA
49
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi