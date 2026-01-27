Giorno Memoria, Tajani: ricordare non basta, mai più antisemitismo

Roma, 27 gen. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in occasione del Giorno della Memoria, ha pubblicato un videomessaggio sui social per ribadire l'impegno contro l'antisemitismo e onorare le vittime della Shoah. "Oggi, nella Giornata della Memoria, rendiamo omaggio alle vittime della Shoah e onoriamo i sopravvissuti, per assicurarci che l'orrore dell'Olocausto non torni mai più", ha detto Tajani, sottolineando che "la memoria non è un rito formale, è una responsabilità collettiva verso il futuro" e che è dovere delle istituzioni "consegnare alle nuove generazioni un mondo libero dal virus dell'antisemitismo".

"Ricordare non basta", ha proseguito, perché "l'antisemitismo non è scomparso" ed è "uno spettro che torna a manifestarsi nelle nostre società, in Europa e nel mondo". Nel video il ministro degli Esteri cita anche recenti episodi di violenza, tra cui l'attacco terroristico a Bondi Beach, in Australia, condannato "con forza e senza esitazione", oltre a "tanti episodi di violenze e discriminazioni quotidiane, anche nelle nostre città, anche in Europa".

Secondo Tajani, l'antisemitismo è "un veleno invisibile" che oggi si diffonde soprattutto online e sui social media, contro il quale servono "l'antidoto della memoria, della conoscenza e del rispetto", da portare "sempre più nelle scuole, nelle università, nelle nostre strade". Il ministro ha definito la lotta all'antisemitismo "la battaglia di una vita, sia a livello politico che umano", ribadendo che "non c'è spazio per l'antisemitismo, è incompatibile con i nostri valori, i nostri principi, la nostra identità". Nel messaggio si sottolinea anche che "il governo italiano è in prima linea per contrastare l'odio antisemita", un impegno che, ha aggiunto, porta avanti "ogni giorno sia in Europa sia in tutte le riunioni internazionali, come segno della nostra azione concreta e incessante per promuovere dialogo e pace". Il videomessaggio si conclude con un appello: "Oggi, insieme, diciamo ancora una volta, ovunque nel mondo, mai più".