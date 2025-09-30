Giornate Energia, Castagna (Basf): competitività sfida esiziale

Roma, 30 set. (askanews) - "Oggi siamo di fronte a una sfida che è esiziale. Che è la sfida per la competitività. Ed è necessario associare al mantra della sostenibilità anche quello della competitività. Così come è necessario aiutare i player della chimica a introdurre innovazione. Basf ogni anno investe circa 2 miliardi di euro in innovazione e ricerca, produciamo circa 1000 brevetti l'anno che però hanno necessità di arrivare sul mercato attraverso un quadro normativo che sia favorevole, che aiuti lo sviluppo dell'innovazione e che aiuti la chimica a fare ciò che deve fare, cioè essere l'abilitatore di nuove produzioni sostenibili per tutta la manifattura a valle".

Lo ha dichiarato Mario Castagna, responsabile Relazioni Istituzionali Basf, in occasione della nona edizione delle Giornate delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Italia.