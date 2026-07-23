Giornate di "caldo crudele" a Tokyo, è record di ricoveri

Tokyo, 23 lug. (askanews) - Ombrelli contro il sole, ventilatori portatili, soste all'ombra e code ai nebulizzatori. Tokyo è nella morsa di una nuova ondata di caldo estremo. Mercoledì, secondo i servizi di emergenza, 453 persone sono state portate in ospedale nella capitale per problemi legati alle alte temperature: il dato giornaliero più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 2010. Il bilancio è di un morto, quattro persone in condizioni critiche e 18 in condizioni gravi.

In diverse località del Giappone centrale le temperature hanno superato i 40 gradi. Il Paese ha introdotto quest'anno il termine "kokushobi", "giornata di caldo crudele", per indicare proprio il caldo oltre quella soglia.

Nell'ultima settimana, quasi 11mila persone hanno avuto bisogno di cure d'emergenza. Le autorità invitano a bere acqua e usare l'aria condizionata. L'agenzia per le emergenze parla ormai del caldo estremo come di un "disastro".

"Negli anni passati non avevo mai sentito questa espressione, 'giornata di caldo crudele' - dice una studentessa -. Mi fa pensare che quest'anno faccia davvero caldo, e questo mi spaventa".

"Un numero senza precedenti di persone, come anziani e bambini, viene portato in ospedale per colpi di calore perché non beve acqua. Anch'io sono anziano, quindi penso che dobbiamo stare attenti a idratarci e, a seconda dei casi, usare un parasole", afferma un imprenditore.

Nick Estes, turista americano: "Abbiamo organizzato le giornate cercando di passare tempo in metropolitana per rinfrescarci, entrando in piccoli negozi con l'aria condizionata. Facciamo tutto il possibile per restare freschi. Ma soprattutto con bambini piccoli è stato durissima".