ULTIME NOTIZIE 23 LUGLIO 2026

Giornate di "caldo crudele" a Tokyo, è record di ricoveri

Tokyo, 23 lug. (askanews) - Ombrelli contro il sole, ventilatori portatili, soste all'ombra e code ai nebulizzatori. Tokyo è nella morsa di una nuova ondata di caldo estremo. Mercoledì, secondo i servizi di emergenza, 453 persone sono state portate in ospedale nella capitale per problemi legati alle alte temperature: il dato giornaliero più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 2010. Il bilancio è di un morto, quattro persone in condizioni critiche e 18 in condizioni gravi.

In diverse località del Giappone centrale le temperature hanno superato i 40 gradi. Il Paese ha introdotto quest'anno il termine "kokushobi", "giornata di caldo crudele", per indicare proprio il caldo oltre quella soglia.

Nell'ultima settimana, quasi 11mila persone hanno avuto bisogno di cure d'emergenza. Le autorità invitano a bere acqua e usare l'aria condizionata. L'agenzia per le emergenze parla ormai del caldo estremo come di un "disastro".

"Negli anni passati non avevo mai sentito questa espressione, 'giornata di caldo crudele' - dice una studentessa -. Mi fa pensare che quest'anno faccia davvero caldo, e questo mi spaventa".

"Un numero senza precedenti di persone, come anziani e bambini, viene portato in ospedale per colpi di calore perché non beve acqua. Anch'io sono anziano, quindi penso che dobbiamo stare attenti a idratarci e, a seconda dei casi, usare un parasole", afferma un imprenditore.

Nick Estes, turista americano: "Abbiamo organizzato le giornate cercando di passare tempo in metropolitana per rinfrescarci, entrando in piccoli negozi con l'aria condizionata. Facciamo tutto il possibile per restare freschi. Ma soprattutto con bambini piccoli è stato durissima".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi