ULTIME NOTIZIE 17 MARZO 2026

Giornata Unità nazionale, Mattarella e Meloni all'altare della patria

Roma, 17 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del milite ignoto in occasione del 165esimo anniversario dell'Unità nazionale. Con il capo dello Stato all'altare della patria, in piazza Venezia a Roma, anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso e il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

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